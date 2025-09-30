di Luca Amorosi L’onda lunga della vittoria contro il Carpi di sabato pomeriggio regala un’altra bella notizia. La società amaranto ha infatti comunicato il prolungamento di contratto con Luca Chierico fino al 30 giugno 2028. L’, di fatto, blinda così uno dei suoi pezzi più pregiati. Il centrocampista ex Gubbio, per età, qualità tecnica e margini di crescita, sarebbe potuto finire, infatti, sul taccuino di tanti direttori sportivi, anche e soprattutto di categoria superiore. Classe 2001, a 24 anni compiuti pochi giorni fa è già un punto fermo del centrocampo amaranto. Bucchi, in questa stagione, non vi ha ancora mai rinunciato: sempre titolare nelle sette gare di campionato e anche nel primo turno di coppa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chierico blindato fino al 2028. L’Arezzo segue la linea di Bucchi