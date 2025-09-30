Chicago rider in bici sfugge a una decina di agenti Ice | il video diventa virale
A Chicago un rider è riuscito a eludere una pattuglia dell'agenzia per l'immigrazione dopo essere stato inseguito da numerosi agenti in assetto antisommossa. Il video della fuga, in cui l'uomo si allontana rapidamente in bicicletta seminando gli inseguitori, ha fatto il giro dei social raccogliendo milioni di visualizzazioni. Molti utenti hanno interpretato la scena come un simbolo della resistenza degli immigrati negli Stati Uniti di fronte a politiche percepite come repressive. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
