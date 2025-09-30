Chicago rider in bici sfugge a una decina di agenti Ice | il video diventa virale

Tgcom24.mediaset.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chicago un rider è riuscito a eludere una pattuglia dell'agenzia per l'immigrazione dopo essere stato inseguito da numerosi agenti in assetto antisommossa. Il video della fuga, in cui l'uomo si allontana rapidamente in bicicletta seminando gli inseguitori, ha fatto il giro dei social raccogliendo milioni di visualizzazioni. Molti utenti hanno interpretato la scena come un simbolo della resistenza degli immigrati negli Stati Uniti di fronte a politiche percepite come repressive. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

chicago rider in bici sfugge a una decina di agenti ice il video diventa virale

© Tgcom24.mediaset.it - Chicago, rider in bici sfugge a una decina di agenti Ice: il video diventa virale

In questa notizia si parla di: chicago - rider

Il rider in bici sfugge agli agenti dell'Ice, il video che non piacerà a Trump - A Chicago un rider riesce a fuggire in bici da un gruppo di agenti dell'ICE in assetto antisommossa.

Il rider in bici sfugge alla cattura di un'intera pattuglia di agenti dell'Ice: il video della fuga diventato virale sui social - È diventata virale sui social la clip che mostra la fuga di un rider dagli agenti dell' Ice, l'agenzia anti-

