Chiari | Mercato Europeo

Dal 3 al 5 ottobre il centro storico di Chiari si animerà con i colori, i profumi e i sapori del Mercato Europeo FIVA, l'appuntamento che porta in città le eccellenze gastronomiche e artigianali da ogni parte del mondo.Per tre giorni, tra Piazza Zanardelli, Piazza Martiri e Viale Mellino Mellini. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it