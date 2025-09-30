Chiaravalle i cittadini premiano il centrosinistra | la coalizione raggiunge il 56,63% mentre il Pd supera il 30%

CHIARAVALLE – Nel comune di Chiaravalle il risultato è netto e senza appello. Il centrosinistra ha infatti avuto la meglio sui rivali politici della coalizione Più Marche per 56,63% a 39,12%. Un distacco di 17,51 punti che non lascia adito a dubbi.Elezioni regionali 2025, Chiaravalle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

