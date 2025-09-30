Chianti-Modric che storia Festa a Greve paese gemellato con quello d’origine del campione

Greve in Chianti, 30 settembre 2025 – Nessuno all’epoca poteva immaginare che tra quelle rovine di case, piccole chiese, stalle, sparse e sperse tra doline e colline brulle (e mine nascoste) ed arse dal sole - oltre che dalla guerra dei Balcani che dissolse la Jugoslavia - sarebbe nata una stella del calcio. Ma andiamo con ordine. Oggi si festeggia il trentesimo anniversario del gemellaggio tra Greve in Chianti e Jasenice. Questo è un paese croato accucciato in fondo a un fiordo dell’Adriatico nella provincia di Zara, sotto i monti Velebi t, quasi interamente distrutto tra il 1991 ed il 1995 durante la guerra in Ex Jugoslavia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chianti-Modric, che storia. Festa a Greve, paese gemellato con quello d’origine del campione

In questa notizia si parla di: chianti - modric

Lo strano caso di Antonio Conte che ha scelto di fare il demotivatore: con l'aria del cane bastonato svaluta il lavoro della società e il valore dei giocatori e non si accorge che scherza col fuoco La sconfitta in casa di un Milan dove Modric ha trasformato con la s - X Vai su X

#Pulisic MVP (7.5) con assist e gol! Il #Milan vince e convince nel big match. Flop per #Gimenez (5) e l'ingenuità di #Estupiñán (5), ma il muro difensivo regge. Il centrocampo lavora duro: #Modric (7) mette sostanza. LEGGI TUTTE LE NEWS SU MILAN - facebook.com Vai su Facebook

Chianti-Modric, che storia. Festa a Greve, paese gemellato con quello d’origine del campione - Il paese di origine del calciatore del Milan è gemellato con Greve da 30 anni. msn.com scrive

Modric in Italia da bambino: dalla guerra al torneo all'oratorio «Non aveva niente con sé, fece due gol con 40 di febbre» - Modric è pronto per la sua avventura in serie A e per realizzare quel suo piccolo sogno di vestire la maglia del Milan. corriere.it scrive