Chi sono i cani merle e perché hanno il pelo a chiazze

I canimerlehanno il pelo a chiazze spesso bianche causate da un particolare gene che diluisce i pigmenti. Spesso hanno anche occhi blu, ma se due merle si accoppiano i cuccioli rischiano gravi problemi di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

