Chi sei tu? Come ti chiami? Non parlare | Medvedev si scaglia contro l’arbitro a Pechino poi si ritira – Video

Daniil Medvedev non è mai stato uno tranquillo in campo. Pubblico, avversari, racchette: ne ha sempre avuta una per tutti. E nella semifinale dell’Atp 500 di Pechino persa contro Tien (dove vedere il match contro Sinner) si è scagliato contro l’arbitro. “Chi sei tu? Come ti chiami? Preferisci che io mi ritiri?”, ha esclamato il russo nel terzo set. Medvedev aveva infatti vinto il primo set, era in vantaggio di un break nel secondo e vedeva la finale contro Sinner, ma a causa di un calo di concentrazione prima e di un problema fisico dopo, ha perso il secondo per 7-5 e poi si è ritirato sul 4-0 al terzo, poco dopo aver discusso animatamente con il giudice di sedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

