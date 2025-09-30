Chi ha chiamato i soccorsi per Simona Bortoletto? La testimonianza e la fiaccolata per chiedere verità

Cosa è successo a Simona Bortoletto. La sera della tragedia, Simona Bortoletto è stata travolta e uccisa dall’auto dell’amico 34enne Cristiano Maggetti che ha subito dichiarato si trattasse di un incidente. Il dramma si è consumato davanti a più persone e resta avvolto da ombre e contraddizioni. Gli inquirenti non escludono la pista del femminicidio. Secondo Maggetti, non ci sarebbe stata alcuna lite precedente. Ma altre testimonianze, compreso il racconto del figlio della vittima, fanno pensare a un alterco poco prima dell’impatto. Chi ha chiamato i soccorsi?. Il primo nodo riguarda proprio i soccorsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chi ha chiamato i soccorsi per Simona Bortoletto? La testimonianza e la fiaccolata per chiedere verità

Simona Bortoletto investita e uccisa a Fiumicino. Si fa largo l'ipotesi del femminicidio - Lo stesso investitore a Rai 1 ha confermato che i due erano appena stati a cena: "Era come una sorella" ... Scrive romatoday.it

Simona Bortoletto era stata a cena con l'uomo che l'ha investita: «Forse voleva salutarmi e io l'ho uccisa». La pista del femminicidio - Si infittisce il caso dell'incidente stradale a Fiumicino, alle porte di Roma, in cui è morta Simona Bortoletto, investita da un'auto mentre camminava con il figlio di 8 ... Riporta leggo.it