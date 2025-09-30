Chi era Thomas Jacob Sanford l’ex marine che ha attaccato una Chiesa negli Stati Uniti | Odiava le persone di fede mormona
Thomas Jacob Sanford domenica scorsa ha fatto irruzione in una Chiesa negli Stati Uniti: le indagini sono ancora in corso sul movente dell’ex marine. Si chiamava Thomas Jacob Sanford, aveva 40 anni ed era un ex marine degli Stati Uniti l’uomo che due giorni fa ha attaccato la Chiesa mormone di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni nello stato del Michigan. (X FOTO) – Notizie.com Stando a quanto accertato dalle autorità fino a questo momento, l’uomo ha causato quattro morti e otto feriti. 🔗 Leggi su Notizie.com
