Chi era San Girolamo l’uomo che tradusse la Bibbia creò la Vulgata e curò un leone

Immaginate un uomo che nel IV secolo dopo Cristo decide di tradurre l’intera Bibbia dal greco e dall’ebraico al latino, impiegando 23 anni della sua vita in questa impresa monumentale. Quest’uomo è San Girolamo, uno dei più grandi studiosi del cristianesimo antico. Nato nel 347 a Stridone, un piccolo villaggio al confine tra l’odierna Croazia e Slovenia (che venne poi distrutto dai Goti), Girolamo da giovane si trasferì a Roma per studiare. Non era certo un santo: la sua giovinezza fu piuttosto mondana e frivola. Si appassionò alla retorica e alla letteratura classica, studiando con i migliori maestri dell’epoca. 🔗 Leggi su Cultweb.it

