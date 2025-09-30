Chi è Tilly Norwood l’attrice creata dall’IA che fa paura agli attori veri
Il 27 settembre 2025, allo Zurich Film Festival, di fronte a una platea di produttori, agenti ed esperti, è stata presentata una nuova, incredibile, attrice. Si chiama Tilly Norwood ed è stata creata, tramite Intelligenza Artificiale, dallo studio Xicoia, fondato a Londra dall'ex attrice olandese Eline Van der Velden. Tilly è un personaggio a dir poco realistico e c'è chi dice che possa diventare "la prossima Scarlett Johansson o Natalie Portman". Chi è (o cos'è) Tilly Norwood. L' Intelligenza Artificiale è uno strumento utile a fare ricerche, perfezionare le email di lavoro o sostituirsi ai motori di ricerca quando questi non si dimostrano sufficienti.
