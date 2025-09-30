Chi è Tilly Norwood l’attrice creata con l’IA | La prossima Scarlett Johansson
Eline Van der Velden, la sua creatrice, durante un panel in Svizzera, auspicando che Tilly diventi presto “la prossima Scarlett Johannson “. Ed è già apparsa in una breve scenetta, e a luglio Van der Velden aveva dichiarato a Broadcast International che la compagnia aveva grandi ambizioni per la loro creazione: “Vogliamo che Tilly diventi la prossima Scarlett Johansson, la prossima Natalie Portman”. Perché il sindacato di Hollywood è contro Tilly Norwood. Immediatamente i creativi di Hollywood si sono ribellati a questa figura. L’intelligenza artificiale e il suo utilizzo è stata al centro dello sciopero di Hollywood nel 2023. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
