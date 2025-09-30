Il nome di Tilly Norwood è sulla bocca di tutti a Hollywood, ma c’è un dettaglio sorprendente: Tilly Norwood non esiste. È la prima attrice realizzata con l’intelligenza artificiale e interamente generata da algoritmi, e la sua presentazione ufficiale ha scatenato un vero e proprio terremoto nell’industria cinematografica, dividendo star, agenti e produttori tra entusiasmo per le nuove possibilità e un profondo timore per il futuro del mestiere. Creata da Xicoia, una nuova costola della compagnia Particle6 Productions Ltd. fondata dall’attrice e comica Eline Van der Velden, Tilly è stata concepita per replicare ogni aspetto di un’interprete reale: dal volto alla voce, dalla personalità alle capacità recitative, con tanto di sito professionale e profili social. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è Tilly Norwood, l’attrice che non esiste e che fa tremare Hollywood (e il futuro del cinema)