Chi è Salvatore Ocone l' uomo che ha ucciso la moglie il figlio e ferito gravemente la figlia Il parroco | Dovevano festeggiare 25 anni di nozze

Le crisi di Salvatore Ocone nel paese le conoscevano tutti. Come quella volta che si spogliò in piazza o quando si rifugiava in chiesa per placarsi. "Era strano", dice qualcuno. Altri, più accorti, a quella stranezza danno un nome: "Era depresso". Salvatore Ocone ora è un femminicida. Ma ha aggiunto orrore all’orrore: ha anche ucciso il figlio 15enne e ha infierito sulla figlia 16enne ora in gravi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
