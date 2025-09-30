Chi è Salvatore Ocone l’uomo catturato a Campobasso dopo il femminicidio a Paupisi | Un giorno si spogliò davanti alla chiesa
Una caccia all’uomo durata 12 ore, a cavallo tra due regioni, e un epilogo che ha aggiunto orrore all’orrore. Salvatore Ocone, 58 anni, agricoltore di Paupisi in provincia di Benevento, è accusato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino, 49 anni, colpendola alla testa, forse con una pietra, nel letto di casa. A scoprire il corpo è stata la suocera, insospettita dal fatto che la nuora non fosse uscita come ogni mattina per accompagnare i figli a scuola. «Quando mia zia è entrata ha iniziato a urlare», ha raccontato una parente. Da quel momento è partita la fuga di Ocone, che avrebbe caricato i figli più piccoli sulla sua Opel e si sarebbe diretto verso il Molise. 🔗 Leggi su Open.online
