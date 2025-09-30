Chi è Pietro Bisinella ex segretario provinciale Pd di Brescia condannato per aver sottratto denaro a una onlus
È stato condannato a due anni di reclusione (con pena sospesa) l'ex segretario provinciale Pd di Brescia e sindaco di Leno Pietro Bisinella, accusato di essersi appropriato di 150mila euro dai conti della Fondazione Provinciale Bresciana per l'Assistenza Minorile Onlus. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fondi sottratti alla onlus: due anni all’ex presidente Bisinella - Secondo quanto ricostruito in aula, l’uomo effettuò bonifici a proprio favore e prelievi in contanti dal conto della Fondazione Provinciale Bresciana per l’Assistenza Minorile per oltre 160mila euro ... Lo riporta giornaledibrescia.it
Peculato, Pietro Bisinella condannato a due anni (con pena sospesa) - Si era impossessato di circa 160 mila euro dai conti della Fondazione provinciale bresciana per l’assi ... Riporta quibrescia.it