Chi è Pete Hegseth il segretario della Guerra Usa con un passato a Fox News

Davanti a un pubblico di ufficiali e cadetti, Pete Hegseth ha scelto la sede simbolica dell’Academy di Quantico per ribadire oggi la sua visione: “ Le forze armate devono tornare a essere una macchina da guerra, non un laboratorio sociale ”. Con queste parole il segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha rilanciato la sua crociata contro quella che definisce “ l’era del politicamente corretto ” nelle caserme. La scena segna un ulteriore passo nell’ascesa di un personaggio che, fino a pochi mesi fa, era più noto come volto televisivo di Fox News che come leader militare. Nato a Minneapolis nel 1980, laureato a Princeton e con un master in politiche pubbliche ad Harvard, Hegseth ha alle spalle una carriera nella Guardia Nazionale con missioni a Guantanamo, in Iraq e in Afghanistan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

