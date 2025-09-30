Chi è l’ex marito di Valeria Graci Simon Russo e padre del figlio | Con lui è finita malissimo

Valeria Graci, la comica è stata sposata per molto tempo con Simon Russo, i due si sono conosciuti nel lontano 2011 L’uomo pare non appartenga al mondo dello spettacolo e gli albori della relazione sono da far risalire alla gioventù dell’attrice. Un amore durato diversi anni, impreziosito non solo dal matrimonio ma anche dalla nascita del primo e unico figlio, Gianluigi. Nonostante l’importanza delle scelte che hanno caratterizzato la loro storia, alcuni anni dopo la nascita del primogenito sono comunque giunti alla separazione. Perchè Valeria Graci e l’ex marito Simon Russo si sono separati? Pare che alla base dei malumori che avrebbero poi scandito la rottura ci siano stati diversi episodi di violenza, come raccontato dall’attrice in un’intervista del passato a Verissimo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

