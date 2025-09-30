Chi è Learner Tien lo studente modello che a 19 anni sfiderà Sinner nella finale di Pechino

Learner Tien a Pechino giocherà la prima finale ATP della sua carriera, la disputerà contro Jannik Sinner. Classe 2005, questo ragazzo di 19 anni è uno dei tennisti dal grande futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Novak Djokovic comincia bene i suoi US Open, Learner Tien non riesce a impensierirlo

La 30ma finale in carriera di Jannik Sinner sarà la prima contro un mancino Learner Tien, classe 2005, ha rimontato Daniil Medvedev a Pechino dandogli il secondo dispiacere stagionale dopo Melbourne, dove lo sconfisse in una maratona notturna

Appuntamento oggi (ore 13) con i quarti di finale del China Open a Pechino. Scende in campo anche Lorenzo Musetti che affronta l'americano Learner Tien, #48 del ranking Atp. In caso di vittoria e di approdo alla semifinale il 23enne tennista di Carrara scava

Chi è Learner Tien, il prossimo avversario di Jannik Sinner in finale all'ATP 500 Pechino 2025 - In finale all'ATP Pechino 2025 Lerner Tien sfida Jannik Sinner, chi è e come ha iniziato a giocare a tennis: età, altezza, curiosità, la famiglia e le origini del nome

Learner Tien: "Non vedo l'ora di sfidare Jannik Sinner e Carlos Alcaraz" - Alle Next Gen ATP Finals, Learner Tien ha trovato il modo di stupire tutti e conquistare il secondo posto del Gruppo Blu battendo quelli che alla vigilia sembravano essere i favoriti.