Chi è Learner Tien l’avversario di Sinner in finale a Pechino | già 2 ritiri contro di lui questa settimana…
Sarà lo statunitense Learner Tien l’avversario di Jannik Sinner nell’ultimo atto dell’ ATP 500 di Pechino, in programma domani, mercoledì 1° ottobre, non prima delle ore 8.00 italiane: il nordamericano e l’azzurro non si sono mai incontrati finora sul circuito maggiore. Il 19enne statunitense è alla prima stagione in pianta stabile sull’ ATP Tour, con un bilancio di 19 vittorie e 20 sconfitte nel 2025, mentre era a quota 5 vittorie e 6 sconfitte sommando 2023 e 2024: Tien non ha vinto tornei in stagione, ma è salito fino al numero 48 del mondo, anche se ora è al numero 52. Il nordamericano, però, con la finale di Pechino, è al numero 36 della classifica virtuale, e si porterebbe in 32ma piazza in caso di successo: Tien ha sfruttato al meglio i ritiri di Medvedev in semifinale e di Musetti nei quarti dopo aver superato Cobolli agli ottavi e Cerundolo al primo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it
