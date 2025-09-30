Chi è la moglie di Ross Milli Indaco? E chi è la moglie di Gigi Naike Orilio?

Gigi e Ross sono un duo comico italiano composto da Luigi Esposito (Gigi) e Rosario Morra (Ross), nati a Napoli. Sono amici e colleghi che si sono conosciuti all’Accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini e hanno poi fatto una carriera nel mondo dello spettacolo, da programmi televisivi come Made in Sud a conduzioni e cabaret. Chi sono le mogli di Gigi e Ross. La donna che ha fatto letteralmente  perdere la testa  a Ross si chiama  Milli Indaco  e non sembrerebbe avere niente a che fare con la comicità, a differenza di suo marito! Come riportato dal suo profilo Instagram blindato, è  laureata  in neuropsicomotricità e nella vita si dedica anche al loro bellissimo figlio Mathias. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

