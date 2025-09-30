Chi è la moglie di Marco Lollobrigida?

Marco Lollobrigida ha 51 anni, èsposato e ha due figli. È parente alla lontana di Gina Lollobrigida, come da lui stesso affermato: “Mio nonno era il cugino di suo padre”. Dunque, Marco è un parente alla lontana di Gina e non il figlio come qualcuno ha erroneamente scritto sul web. La Lollo è mamma di Andrea Milko Skofic, nato dal matrimonio con il medico sloveno Milko Skofic durato dal 1949 al 1971. Nasce a Roma il 3 aprile 1971, sotto il segno dell’Ariete. Marco Lollobrigida conduce uno stile di vita sereno e tranquillo con una grande passione per lo sport, specialmente per il calcio. Dopo aver conseguito il diploma, si iscrive all’Università presso la facoltà di Giurisprudenza; a vent’anni, però, inizia a lavorare per alcune tv locali e decide di mettere da parte gli studi universitari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

