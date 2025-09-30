Chi è la moglie di Marco Lollobrigida?

Metropolitanmagazine.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Lollobrigida ha 51 anni, èsposato e ha due figli. È parente alla lontana di Gina Lollobrigida, come da lui stesso affermato: “Mio nonno era il cugino di suo padre”. Dunque, Marco è un parente alla lontana di Gina e  non il figlio  come qualcuno ha erroneamente scritto sul web. La Lollo è mamma di Andrea Milko Skofic, nato dal matrimonio con il medico sloveno Milko Skofic durato dal 1949 al 1971. Nasce a Roma il 3 aprile 1971, sotto il segno dell’Ariete. Marco Lollobrigida conduce uno stile di vita sereno e tranquillo con una  grande passione per lo sport,  specialmente per il calcio. Dopo aver conseguito il diploma, si iscrive all’Università presso la facoltà di Giurisprudenza; a vent’anni, però, inizia a lavorare per alcune tv locali e decide di  mettere da parte gli studi universitari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 la moglie di marco lollobrigida

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Marco Lollobrigida?

In questa notizia si parla di: moglie - marco

Battipaglia, seminfermità mentale per Marco Aiello: uccise la moglie incinta con 11 coltellate

Marco Giallini, l'incidente in moto, i problemi di salute, le polemiche su Schiavone e l'addio alla moglie: «Morta a 40 anni tra le mie braccia»

Matteo Materazzi e la Sla, la moglie: "Con Marco parla ogni giorno, prime visite grazie a Marchisio"

Cerca Video su questo argomento: 232 Moglie Marco Lollobrigida