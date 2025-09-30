Maria Federica Baroncini è la seconda moglie di Gene Gnocchi, con la quale ha instaurato una relazione a seguito della conclusione del primo matrimonio con Gianna Cassani, madre dei figli Ercole, Silvia e Marcello. Il comico sarà oggi tra gli ospiti del secondo appuntamento settimanale con La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo, in onda dalle 14:00 su Raiuno. Sulla compagna di vita dell’artista che l’ha reso nuovamente padre nel 2013 e nel 2018 di Irene e Livia, sono pochissime le informazioni circolanti in rete. Riguardo la seconda moglie con la quale che vive la loro storia lontano dai riflettori ha parlato in un intervista, quando hanno attraversato un momento delicato a causa dell’alluvione che ha colpito l ‘Emilia Romagna nel 2023: Maria Federica Baroncini, chi è la moglie di Gene Gnocchi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Gene Gnocchi, Maria Federica Baroncini: “Un rapporto di complicità e affinità elettiva”