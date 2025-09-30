Nashville, 30 settembre 2025 – È uno degli interpreti più stimati nel mondo country e da qualche tempo è anche personaggio televisivo: Keith Urban, cantautore e produttore neozelandese naturalizzato australiano, ha annunciato nelle scorse ore la separazione da Nicole Kidman. La coppia si è detta addio dopo 19 anni di matrimonio e due figlie proprio per volere di lui. Ma cosa sappiamo del cantautore che per quasi vent’anni è stato legato a una delle donne più belle del mondo? Keith Urban: chi è. Nato a Whangarei (Nuova Zelanda) il 26 ottobre 1967 si trasferisce da bambino in Australia. La sua passione per l’arte nasce in tenera età: a 6 anni, infatti, inizia a suonare la chitarra e a 15 abbandona gli studi per dedicarsi completamente alla musica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Keith Urban, al centro del gossip per il divorzio da Nicole Kidman