Chi è il nuovo fidanzato di Dayane Mello il famoso pallanuotista Vincenzo Dolce

Dayane Mello sarebbe fidanzata da circa un anno con un noto pallanuotista di Serie A. La relazione, finora tenuta lontana dai riflettori, emergerebbe ora grazie ad alcune foto, avvistamenti a Salerno e like sospetti. Chi è Vincenzo Dolce, il presunto fidanzato di Dayane Mello. Il nome dell’uomo che avrebbe fatto breccia nel cuore di Dayane Mello è Vincenzo Dolce, pallanuotista della nazionale italiana e campione con il Circolo Nautico Posillipo. Secondo quanto riportato nella segnalazione ricevuta da Deianira: “È fidanzata con Vincenzo Dolce, da un anno. I figli che avete visto sono della sorella, lui è lo zio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è il nuovo fidanzato di Dayane Mello, il famoso pallanuotista Vincenzo Dolce

In questa notizia si parla di: nuovo - fidanzato

“Per lei ha lasciato la compagna”. Wanda Nara, il gossip: nuovo fidanzato famoso

Wanda Nara ha un nuovo fidanzato calciatore, ecco chi è

Wanda Nara ha un nuovo fidanzato, chi è il calciatore Ayrton Costa (la ex di lui non ha reagito bene, lasciata per lei)

Chi è Akala, il presunto nuovo fidanzato di Angelina Jolie - facebook.com Vai su Facebook

Madalina Ghenea, il nuovo fidanzato è un famoso ex tronista di Uomini e Donne?/ “Avvistati insieme”: chi è - Il nuovo fidanzato di Madalina Ghenea potrebbe essere un famosissimo ex tronista di Uomini e Donne: ecco chi e dove sono stati avvistati Il nuovo fidanzato della bella Madalina Ghenea sarebbe un volto ... Riporta ilsussidiario.net

Chi è Giacomo Buttaroni, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo/ “C’è per me in ogni gesto” - Chi è Giacomo Buttaroni, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo: più giovane di lei, i due aspettano un bambino che nascerà a breve Si chiama Giacomo Buttaroni il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, ex ... Come scrive ilsussidiario.net