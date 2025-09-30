Chi è il colonnello Andrea Pezzillo il nuovo comandante provinciale dei carabinieri
Il colonnello Andrea Pezzillo è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Trento. Il suo predecessore – il colonnello Matteo Ederle – si trasferirà a Roma per un nuovo incarico al Comando di vertice delle Scuole dell’Arma. Il passaggio di consegne è avvenuto lunedì 29 settembre.Chi è il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: colonnello - andrea
Garlasco, la telefonata di Stasi al 118 dopo l'omicidio, il "click" e il nome "Andrea", colonnello Cassese: "Alberto era già davanti alla caserma"
Cambio al vertice del Capar: al comando si è insediato il Colonnello Andrea Fiorentini
Arma: il timone passa al colonnello Andrea Siazzu, militare dalle mille esperienze
Il presidente della Provincia autonoma di Trento, @MaurizioFugatti ha accolto oggi nel palazzo della Provincia il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Andrea Pezzillo, subentrato nella guida dell’Arma sul territorio trentino. https://uffici - X Vai su X
Carabinieri, cambio al vertice del comando provinciale trentino. Lunedì 29 l'avvicendamento, il colonnello Andrea Pezzillo prende il posto di Matteo Ederle - facebook.com Vai su Facebook