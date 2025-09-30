Chi è il colonnello Andrea Pezzillo il nuovo comandante provinciale dei carabinieri

Il colonnello Andrea Pezzillo è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Trento. Il suo predecessore – il colonnello Matteo Ederle – si trasferirà a Roma per un nuovo incarico al Comando di vertice delle Scuole dell'Arma. Il passaggio di consegne è avvenuto lunedì 29 settembre.

