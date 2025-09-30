Chi è Grazia Kendi la concorrente del Grande Fratello 2025 lavora in uno stabilimento balneare

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie Kendi, nata a Milano e residente a Orbetello (Grosseto), è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025. Ha 25 anni e lavora in uno stabilimento balneare principalmente come organizzatrice di eventi e feste. Non si hanno informazioni al momento sulla sua vita privata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grazia - kendi

Grazia Kendi al Grande Fratello 2025

Grande Fratello, Grazia Kendi è una nuova concorrente del reality show: le ultime indiscrezioni sul cast

Grande Fratello, chi è Grazia Kendi? Vita, età e curiosità della nuova concorrente

232 grazia kendi concorrenteGrande Fratello, chi &#232; Grazia Kendi: la nuova concorrente (bellissima) e perché è già famosa - Nata a Milano nel 2000, la giovane modella dovrebbe approdare nella Casa più spiata d'Italia questa sera. Riporta libero.it

232 grazia kendi concorrenteChi &#232; Grazia Kendi, concorrente del Grande Fratello 2025: età, lavoro, fidanzato, Instagram/ Tutto su di lei - Grazia Kendi è una nuova concorrente del Grande Fratello 2025, ma cosa fa nella sua privata? Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: 232 Grazia Kendi Concorrente