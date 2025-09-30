Chi è Giulia Soponariu modella e concorrente del Grande Fratello 2025

Giulia Saponariu è una modella torinese, ha 20 anni e studia Economia e Statistica all'Università. È una delle concorrenti del Grande Fratello 2025, ed è stata presentata da Simona Ventura nella prima puntata di lunedì 29 settembre. È già finita al centro di alcune discussioni social, visto che già conosceva uno dei concorrenti della Casa, Simone De Bianchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it