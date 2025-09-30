Chi è Giulia Soponariu modella e concorrente del Grande Fratello 2025
Giulia Saponariu è una modella torinese, ha 20 anni e studia Economia e Statistica all'Università. È una delle concorrenti del Grande Fratello 2025, ed è stata presentata da Simona Ventura nella prima puntata di lunedì 29 settembre. È già finita al centro di alcune discussioni social, visto che già conosceva uno dei concorrenti della Casa, Simone De Bianchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Giulia Daniela Soponariu al Grande Fratello 2025
La torinese Giulia Daniela Soponariu è tra i concorrenti del Grande Fratello 2025: aveva vinto Miss Reginetta d'Italia 2023
"Sono stata rapita", Giulia Soponariu del Grande Fratello 2025 racconta il suo dramma, ma viene "censurata"
Giulia Daniela Soponariu al #GrandeFratello 2025 Davide Maggio annuncia l'ingresso nella casa del GF della modella ed ex Miss Reginetta D'Italia
Chi è Giulia Soponariu, l'ex Miss Reginetta d'Italia concorrente del Grande Fratello - Giulia Soponariu: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla concorrente del Grande Fratello.
Giulia Soponariu, chi è la concorrente del Grande Fratello 2025: età, carriera, vita privata - Classe 2005, Giulia Soponariu promette di essere uno dei personaggi di punta della nuova edizione del GF targato Simona Ventura