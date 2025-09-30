Gianna Cassani è l’ex moglie di Gene Gnocchi: i due si erano sposati ad inizio degli anni Ottanta, quando il comico era agli albori della sua carriera. Chi è l’ex moglie di Gene Gnocchi. Oggi l’artista sarà ospite de La Volta Buona, in onda dalle 16 su Canale 5, dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Dal matrimonio con Gianna Cassani sono arrivati figli Ercole (1984), seguito da Silvia (1987) e Marcello (1993). La relazione con la moglie si interrompeva poco dopo l’arrivo del terzogenito, con Gene che successivamente intraprendeva una storia con Maria Federica Baroncini, sua attuale moglie, che lo rendeva padre ancora una volta di Irene e Livia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Gianna Cassani, l’ex moglie di Gene Gnocchi e madre dei figli Ercole, Silvia e Marcello