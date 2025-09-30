Chi è Enrico Melozzi la vita privata e carriera del direttore d’orchestra

Metropolitanmagazine.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Melozzi è compositore, violoncellista, direttore d’orchestra e produttore discografico italiano ha cominciato a studiare  pianoforte  all’età di 8 anni, per poi decidere di dedicarsi al  canto lirico. Successivamente, dopo essersi diplomato in  violoncello, è diventato  assistente di Michael Riessler  nel 1999 e ha avuto la possibilità di lavorare con importanti musicisti come  Sabine Beyer, Paolo Fresu e Simon Stockhausen. Nel 2002, Melozzi si è trasferito a  Roma  e ha debuttato come direttore d’orchestra con l’opera Oliver Twist all’Auditorium Parco della Musica. Enrico Melozzi non ha una fidanzata, né dei figli e per sua scelta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 enrico melozzi la vita privata e carriera del direttore d8217orchestra

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Enrico Melozzi, la vita privata e carriera del direttore d’orchestra

In questa notizia si parla di: enrico - melozzi

Enrico Melozzi, chi &#232; / Ha una compagna? La decisione sui figli e un drammatico incidente - L'uomo è stato protagonista di un drammatico incidente Enrico Melozzi – noto anche con lo pseudonimo Melox – sarà ... Da ilsussidiario.net

Enrico Melozzi, chi &#232; il direttore d’orchestra/ Il talento fin da giovanissimo. A Sanremo dal 2012 - Enrico Melozzi, chi è il direttore d'orchestra originario di Teramo che ogni anno è uno dei punti fermi di Sanremo? Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: 232 Enrico Melozzi Vita