Chi è Enrico Melozzi la vita privata e carriera del direttore d’orchestra

Enrico Melozzi è compositore, violoncellista, direttore d'orchestra e produttore discografico italiano ha cominciato a studiare pianoforte all'età di 8 anni, per poi decidere di dedicarsi al canto lirico. Successivamente, dopo essersi diplomato in violoncello, è diventato assistente di Michael Riessler nel 1999 e ha avuto la possibilità di lavorare con importanti musicisti come Sabine Beyer, Paolo Fresu e Simon Stockhausen. Nel 2002, Melozzi si è trasferito a Roma e ha debuttato come direttore d'orchestra con l'opera Oliver Twist all'Auditorium Parco della Musica. Enrico Melozzi non ha una fidanzata, né dei figli e per sua scelta.

