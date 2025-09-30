Chi è Donatella Mercoledisanto del Grande Fratello 2025 | casalinga e figlia di un pentito di mafia

Fanpage.it | 30 set 2025

Donatella Mercoledisanto è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025. La 46enne barese fa la casalinga e infatti dice che fare le pulizie è il suo modo per tenersi in forma. Il suo cognome è noto, è infatti la figlia del pentito di mafia Leonardo Mercoledisanto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

