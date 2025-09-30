Chi è Beatrice Arnera attrice amica di Raoul Bova

Attrice e protagonista di uno show fortunatissimo a teatro, Beatrice Arnera è fra i protagonisti di Buongiorno mamma, fiction di successo dove recita accanto a Raoul Bova con cui, nel tempo, ha costruito un rapporto di amicizia. Chi è Beatrice Arnera. Classe 1995, Beatrice Arnera è nata ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria. Sua madre è la cantante lirica Silvia Gavarotti, proprio per questo Beatrice è cresciuta circondata dalla musica e dall’arte. La sua carriera di attrice è iniziata quando era molto giovane. Dopo aver conseguito la maturità classica infatti ha iniziato alcuni corsi di recitazione e si è trasferita a Roma dove ha iniziato a recitare in alcune fiction di successo. 🔗 Leggi su Dilei.it

