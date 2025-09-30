Chi è Aresini l’ultimo colpo in casa Juventus Under 17 | subito decisivo con una tripletta all’esordio Ecco l’identikit del giocatore ex Genoa

di Fabio Zaccaria Chi è Aresini, focus sul centrocampista esterno ex Genoa ora a disposizione di mister Grauso: duttilità e gol in più per i bianconeri classe 2009, con la garanzia di Michele Sbravati. Caratteristiche tecniche, focus e identikit. L’unico rinforzo della Juventus Under 17 dell’ultima sessione di calciomercato estivo si sta rivelando più azzeccato che mai. Entrare in un contesto già molto coeso e reduce dalla grande vittoria dello scorso campionato non è da tutti, farlo con questa personalità e soprattutto con questo impatto per pochissimi. Stiamo parlando di Raffaele Aresini, classe 2009 ex Genoa, ora una freccia in più nell’arco di Claudio Grauso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

