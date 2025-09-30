Chi è Andrea Pisani il compagno di Beatrice Arnera

Comico e attore, Andrea Pisani è il compagno di Beatrice Arnera, protagonista di Buongiorno mamma con Raoul Bova. Grazie al suo talento come cabarettista ha creato il duo comico PanPers, arrivando al successo in televisione e al cinema. Chi è Andrea Pisani. Classe 1987, Andrea Pisani è originario di Torino. Alla fine degli anni Duemila ha fondato i PanPers, un duo comico formato con l’amico Luca Peracino. Nel 2009 i due hanno debuttato in tv nel programma Colorado, in seguito hanno aperto un canale YouTube diventato da subito molto famoso con sketch e parodie. Nel 2013, dopo il successo ottenuto sul web, Pisani ha debuttato al cinema in Fuga di cervelli con Paolo Ruffini, recitando accanto a Frank Matano e Guglielmo Scilla. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi è Andrea Pisani, il compagno di Beatrice Arnera

In questa notizia si parla di: andrea - pisani

Beatrice Arnera e Andrea Pisani in crisi: “Momento delicato, abbiamo bisogno di tempo per capire come affrontarlo”

Beatrice Arnera e Andrea Pisani: è davvero crisi. “Dobbiamo capire come affrontarla...”

Beatrice Arnera e Andrea Pisani si sono lasciati? “Abbiamo bisogno di tempo”

Andrea Pisani - facebook.com Vai su Facebook

Beatrice Arnera e Andrea Pisani: è davvero crisi. “Dobbiamo capire come affrontarla...” - Il comico dei PanPers e l'attrice stanno insieme dal 2021, l'anno scorso sono diventati genitori di Matilde e ora condividono sui social anche il momento no: “Chiediamo il tempo necessario per vivere ... Si legge su quotidiano.net

Beatrice Arnera e Andrea Pisani in crisi: “Momento delicato, abbiamo bisogno di tempo per capire come affrontarlo” - Beatrice Arnera comunica il momento delicato che sta attraversando con il compagno Andrea Pisani, padre di sua figlia Matilde. Lo riporta fanpage.it