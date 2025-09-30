Chelsea-Benfica Champions League 30-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol a Stamford Bridge?
Martedì notte appuntamento importante a Stamford Bridge: si affrontano Chelsea e Benfica in un momento non ideale per entrambe. I londinesi sono stati colpiti da una serie di infortuni piuttosto pesante, che probabilmente hanno avuto un ruolo nella crisi di risultati che li ha colpiti recentemente: sabato pomeriggio è arrivata un’altra brutta e pesante sconfitta, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: chelsea - benfica
Chelsea-Benfica (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita coperta a Stamford Bridge?
Joao Felix: arriva il sorpasso dell’Al Nassr sul Benfica, accordo vicino col Chelsea? I dettagli
Sorteggio Champions LIVE – Le avversarie del Napoli: ci sono Chelsea, City, Benfica ed Eintracht
“CONFERENCE? FACILE DA VINCERE” Il Benfica di #Mourinho affronterà il Chelsea di #Maresca a Londra. Il portoghese ritrova il suo ex club e un allenatore che, come lui, ha vinto la #ConferenceLeague. Lo Special One, in conferenza stampa, fa riferime - X Vai su X
Tre Premier League, tre Coppe di Lega, una FA Cup e una Supercoppa d’Inghilterra in 5 stagioni con il Chelsea. La prima in Champions di questa sera con il Benfica, non sarà una partita come le altre per José Mourinho. - facebook.com Vai su Facebook
Champions League: in campo Real Madrid, Atletico Madrid, Tottenham, Chelsea-Benfica, Liverpool, Marsiglia e Bayern Monaco - In scena questa sera la seconda giornata della fase a campionato della Champions League 2025/2026, che si chiuderà con la finale di sabato 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest in Ungheria. Scrive msn.com
Champions League, Mourinho contro il suo passato. Ma il Chelsea è favorito a 1.58 sul Benfica su LeoVegas - Champions League, José Mourinho si ritrova contro il suo passato. Segnala agimeg.it