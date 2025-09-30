Andrea Delogu è tornata a calcare il palcoscenico, stavolta in veste di ballerina a Ballando con le Stelle, sorprendendo molti con la sua grinta e il suo entusiasmo. Ma come spesso accade, l’attenzione del pubblico si è presto spostata da ciò che è accaduto in pista a questioni del tutto personali. E così, tra applausi e apprezzamenti, non sono mancati anche commenti al vetriolo, spesso gratuiti e sessisti. Il motivo? La sua intesa con il giovane maestro Nikita Perotti, che ha scatenato supposizioni velenose e insinuazioni sul suo passato sentimentale. Andrea, come suo solito, non ha lasciato correre e ha risposto con lucidità e fermezza, ma resta il disagio nel vedere quanto certi pregiudizi siano ancora così radicati. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che squallore le frasi contro Andrea Delogu: lei risponde a tono, ma è sconfortante leggere certe cose!