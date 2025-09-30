ChatGPT ora compra per te | ecco come l’IA rivoluziona lo shopping online
L’intelligenza artificiale sta compiendo passi da gigante, e l’ultima innovazione di OpenAI promette di trasformare radicalmente il modo in cui facciamo shopping online. Dimenticate di dover lasciare la chat per completare un acquisto: ChatGPT è ora in grado di comprare prodotti per voi, direttamente dalla conversazione. Questa funzionalità, denominata Instant Checkout, segna un’evoluzione significativa nel panorama dell’e-commerce e dell’assistenza virtuale. Al momento la funzionalità è disponibile solo negli USA, ma si sta valutando se “esportarla”. Con questa nuova funzione si potranno acquistare articoli dai venditori di Etsy senza mai abbandonare la chat. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: chatgpt - compra
ChatGPT domina il mercato AI: raccoglie l’82,7 % delle visite web mondiali tra gli strumenti conversazionali. Info Data Gli altri attori — Perplexity, Copilot, Gemini, DeepSeek, Claude — si spartiscono il rimanente ˜ 17 %. Info Data L’analisi si basa su da - facebook.com Vai su Facebook
ChatGpt introduce la verifica dell'età per "beccare" i minori: «Riduce la privacy, ma è un compromesso accettabile» - X Vai su X
Chiede a ChatGpt come sostituire il sale da cucina: finisce in ospedale con paranoie e allucinazioni - Se c'è chi usa ChatGpt per farsi dare consigli di vita – in particolare «i 20enni e i 30enni», secondo quanto dichiarato a maggio dal Ceo di OpenAI Sam Altman –, non stupisce che qualcuno lo impieghi ... Da corriere.it
ChatGPT non è più quello di prima - 5, il modello aggiornato di ChatGPT, il suo chatbot di intelligenza artificiale. Scrive ilpost.it