ChatGPT ora compra per te | ecco come l’IA rivoluziona lo shopping online

L’intelligenza artificiale sta compiendo passi da gigante, e l’ultima innovazione di OpenAI promette di trasformare radicalmente il modo in cui facciamo shopping online. Dimenticate di dover lasciare la chat per completare un acquisto: ChatGPT è ora in grado di comprare prodotti per voi, direttamente dalla conversazione. Questa funzionalità, denominata Instant Checkout, segna un’evoluzione significativa nel panorama dell’e-commerce e dell’assistenza virtuale. Al momento la funzionalità è disponibile solo negli USA, ma si sta valutando se “esportarla”. Con questa nuova funzione si potranno acquistare articoli dai venditori di Etsy senza mai abbandonare la chat. 🔗 Leggi su Cultweb.it

