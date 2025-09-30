ChatGPT | nuovi controlli parentali per sicurezza AI adolescenti

(Adnkronos) – ChatGPT sta implementando una serie di nuove funzionalità volte a rafforzare la sicurezza e la supervisione per gli utenti più giovani. A partire da oggi, saranno disponibili controlli parentali e una nuova pagina di risorse per i genitori con l'obiettivo di guidare l'utilizzo di ChatGPT all'interno dei contesti familiari. Questi controlli consentono ai . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com