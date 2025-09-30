ChatGPT ha attivato il controllo parentale sugli utenti adolescenti

La funzione non consentirà ai genitori di leggere tutte le chat dei propri figli, ma di limitare alcuni usi di ChatGPT e ricevere segnalazioni dirette per situazioni con rischio grave. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - ChatGPT ha attivato il controllo parentale sugli utenti adolescenti

In questa notizia si parla di: chatgpt - attivato

1/2 Alcuni screenshot per rispondere ai dubbi che sono emersi su questo mio post (alcuni in buona fede ed educati, altri meno). In sintesi: 1. ChatGPT può fare ricerche in tempo reale se si attiva e nel mio caso si è attivato, anche perché gliel’ho chiesto esplicit - X Vai su X

iOS 26 introduce nuove funzioni per Siri, tra cui integrazione con ChatGPT e miglioramenti su AirPlay e riconoscimento del contesto dispositivo. https://tech.everyeye.it/notizie/ios-26-siri-cambia-marcia-cosa-impossibile-828317.html?utm_medium=Social&ut - facebook.com Vai su Facebook

Come funzionano i nuovi controlli parentali di ChatGPT? In cinque punti - co/UQA6ddG356 — Sam Altman (@sama) September 16, 2025 OpenAI ha annunciato il lancio dei parental controls su ChatG ... Secondo infodata.ilsole24ore.com

ChatGPT riesce a capire quanti anni avete ma potrebbe richiedere documento per confermare identità - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ... Lo riporta macitynet.it