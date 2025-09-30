ChatGPT ha attivato il controllo parentale sugli utenti adolescenti

Dday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La funzione non consentirà ai genitori di leggere tutte le chat dei propri figli, ma di limitare alcuni usi di ChatGPT e ricevere segnalazioni dirette per situazioni con rischio grave. 🔗 Leggi su Dday.it

Come funzionano i nuovi controlli parentali di ChatGPT? In cinque punti - co/UQA6ddG356 — Sam Altman (@sama) September 16, 2025 OpenAI ha annunciato il lancio dei parental controls su ChatG ... Secondo infodata.ilsole24ore.com

ChatGPT riesce a capire quanti anni avete ma potrebbe richiedere documento per confermare identità

