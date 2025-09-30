Charlotte Casiraghi con una creazione couture del brand che sta per cambiare faccia

L’apertura della stagione del balletto all’ Opéra di Parigi si (ri)conferma tra gli appuntamenti più raffinati del calendario culturale francese. A catturare l’attenzione è stata Charlotte Casiraghi. La principessa monegasca ha scelto un abito in tulle tempestato di brillanti di Chanel della collezione Haute Couture AI 2024-25, un modello con scollo a “V” che fonde glamour e savoir-faire con leggerezza e impatto visivo. La mise è stata completata da bracciale di diamanti in stile tennis e décolleté in raso a punta. GUARDA LE FOTO I best royal look di Charlotte Casiraghi. Chissà se dopo l’esordio del nuovo direttore creativo di Chanel, Matthieu Blazy, cambierà qualcosa anche nel modo di vestire di Casiraghi, testimonial della maison. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Charlotte Casiraghi con una creazione couture del brand che sta per cambiare faccia

