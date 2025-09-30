Change Up persone al centro per successo business sempre più digitale e intelligente
Roma, 30 set. (AdnkronosLabitalia) - Il rapporto tra le persone e il mondo metafisico sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle nostre vite, sia private sia professionali. Questo ambito offre enormi opportunità di crescita per le organizzazioni, che possono trarne significativi vantaggi di business nel momento in cui riescono a rispondere ai nuovi criteri di etica, sicurezza e sostenibilità che oggi guidano le scelte e le interazioni degli individui. In uno scenario caratterizzato dall'emergere di nuove intelligenze e da spazi digitali in continua evoluzione, le aziende sono chiamate a ripensare il proprio approccio per restare competitive e rilevanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: change - persone
Abbattere gli alberi e le foreste, non è solo un danno ambientale: è una minaccia quotidiana per milioni di persone. Un nuovo studio su Nature Climate Change svela l’impatto letale del fenomeno
Corri con migliaia di persone verso un sogno: Firenze. Il 30 SETTEMBRE cambia la quota: iscriviti ora alla Estra Firenze Marathon del 30/11/2025. Vivi la città, senti l’energia, conquista il traguardo. Info & iscrizioni: : http://www.firenzemarathon.it (link i - facebook.com Vai su Facebook
Change Up, persone al centro per successo business sempre più digitale e intelligente - E' il messaggio che emerge da Change Up, l’importante evento annuale dedicato alla business community italiana di Archiva Group, azienda punto di riferimento da oltre 25 anni per lo sviluppo di serviz ... Scrive adnkronos.com
Arriva il Polo UP, centro per la presa in carico di persone con la sindrome di down - Così ragazzi in prima fila all'inaugurazione hanno salutato la nascita del POLO UP, nuovo centro specialistico che si occuperà della presa in carico globale delle persone con ... Come scrive rainews.it