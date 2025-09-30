Roma, 30 set. (AdnkronosLabitalia) - Il rapporto tra le persone e il mondo metafisico sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle nostre vite, sia private sia professionali. Questo ambito offre enormi opportunità di crescita per le organizzazioni, che possono trarne significativi vantaggi di business nel momento in cui riescono a rispondere ai nuovi criteri di etica, sicurezza e sostenibilità che oggi guidano le scelte e le interazioni degli individui. In uno scenario caratterizzato dall'emergere di nuove intelligenze e da spazi digitali in continua evoluzione, le aziende sono chiamate a ripensare il proprio approccio per restare competitive e rilevanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Change Up, persone al centro per successo business sempre più digitale e intelligente