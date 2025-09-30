Tornano le italiane in Champions, giocano Inter e Atalanta. Mattina e pomeriggio le rispettive U19 in Youth League. Poi sei partite di Serie B alle 20.30, con il Mondiale U20 a chiudere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions, Serie B, Mondiale U20, Youth League: le partite di oggi