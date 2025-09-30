AGI - Sei punti su sei, cinque gol fatti e nessuno subito. Dopo il successo sull’Ajax, l’Inter di Chivu batte anche lo Slavia Praga e si gode il primato nel girone di Champions League. A San Siro finisce 3-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e al gol di Dumfries, in una partita dominata dai nerazzurri sin dai primi minuti. I numeri raccontano bene la superiorità: 20 tiri a 2 e 70 azioni offensive dell’Inter contro le 24 degli avversari. Il vantaggio arriva al 30’: pressing di Lautaro e grave errore del portiere Stanek, che sbaglia un passaggio regalando palla all’argentino, libero di appoggiare in rete. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Champions, l'Inter supera 3-0 lo Slavia Praga