Champions | l' Inter supera 3-0 lo Slavia Praga doppietta di Lautaro
Inter-Slavia Praga 3-0 INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6.5 (21' st Akanji 6), Acerbi 7, Bastoni 7; Dumfries 7 (30' st Darmian sv), Zielinski 6 (22' st Barella 6), Calhanoglu 6.5, Sucic 6.5, Dimarco 6.5; Thuram 7.5 (21' st Bonny 6), Lautaro 8 (21' st P. Esposito 6). In panchina: Martínez, De Vrij, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Augusto. Allenatore: Chivu 7. SLAVIA PRAGA (4-5-1): Stanek. 🔗 Leggi su Feedpress.me
