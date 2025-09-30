Milano, 30 settembre 2025 - L'Inter sbriga con grande autorità la pratica Slavia Praga. I tre punti del Meazza sono stati più facili del previsto grazie a una partita di intensità e qualità, soprattutto nel primo tempo dove i nerazzurri hanno messo le cose in chiaro. Sei punti in due partite, vetta della classifica e Slavia Praga sconfitto nettamente per tre a zero. Stanek, il portiere, regala il primo gol a Lautaro, poi l'Inter si costruisce da favola gli altri due ( Dumfries e sempre Lautaro) e si porta a casa la seconda vittoria consecutiva di Champions e la quarta di fila dopo la sconfitta per 4-3 contro la Juve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions League, vittoria facile per l'Inter: 3-0 sullo Slavia Praga. Doppio gol di Lautaro e Dumfries