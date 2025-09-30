Champions League stasera Atalanta-Bruges | orario formazioni e dove vederla

Lidentita.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Champions League torna protagonista a Bergamo, dove questa sera, martedì 30 settembre 2025, l’Atalanta ospita il Club Bruges nella seconda giornata della fase a gironi. Fischio d’inizio alle 18:45 alla New Balance Arena. Dirigerà l’incontro il norvegese Espen Eskas, 37 anni, affiancato dagli assistenti Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. Il quarto ufficiale . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

champions league stasera atalanta bruges orario formazioni e dove vederla

© Lidentita.it - Champions League, stasera Atalanta-Bruges: orario, formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: champions - league

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Dinamo Kiev-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

champions league stasera atalantaAtalanta-Bruges oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale e orario della partita di Champions - Nella seconda giornata di Champions League 2025/26 ‘La Dea’ affronta il Club Brugge a Bergamo a caccia di rivincita dopo l’ultima edizione: live su Sky o Prime ... Secondo libero.it

champions league stasera atalantaPronostici Champions League, una combo per Atalanta-Bruges - 0) ma per l’avversario, il Psg campione d’Europa in carica che, finora, dopo la ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Champions League Stasera Atalanta