Champions League oggi Inter-Slavia Praga – La partita in diretta
(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 30 settembre, i nerazzurri affrontano lo Slavia Praga a San Siro nella seconda giornata della fase campionato della massima competizione europea. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria esterna nell'ultimo turno di Serie A contro il Cagliari, battuto 2-0 grazie ai gol di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: champions - league
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici
Dinamo Kiev-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici
Champions League. L’Atalanta rischia ma vince in rimonta: Club Brugge battuto 2-1. Belgi in vantaggio con Tzolis. Pareggio su rigore di Samardzic e gol partita di Pasalic https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-second - facebook.com Vai su Facebook
?UFFICIALE Sommer Bisseck Acerbi Bastoni Dumfries Zielinski Calhanoglu Sucic Dimarco Lautaro Thuram #InterSlaviaPraga #UCL #ChampionsLeague - X Vai su X
Champions League, alle 18.45 c’è Atalanta-Bruges. Stasera Inter-Slavia Praga. Formazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, alle 18. tg24.sky.it scrive
Champions League, oggi Inter-Slavia Praga – La partita in diretta - Oggi, martedì 30 settembre, i nerazzurri affrontano lo Slavia Praga a San Siro nella seconda giornata della fase campionato della massima ... Come scrive cn24tv.it