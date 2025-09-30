Champions League l’Atalanta prima trema ma poi esulta Samardzic e Pasalic ribaltano il Bruges
Bergamo, 30 settembre 2025 – Primo squillo europeo dell’Atalanta che, dopo il poker incassato all’esordio stagionale in Champions League contro i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain, conquista tre punti preziosissimi battendo il Club Brugge 2-1 in rimonta. I nerazzurri bergamaschi, dopo un primo tempo in salita – nel quale hanno difettato sul piano della concretezza e sono finiti sotto nel punteggio per effetto della rete siglata con un destro dal limite dell’area da Tzolis al 38’ – hanno reagito nella ripresa e, grazie soprattutto ai cambi operati da Juric (decisivi gli ingressi di Sulemana e Samardzic), hanno cambiato passo pareggiando i conti con il rigore guadagnato da Pasalic al 73’ e trasformato da Samardzic e poi hanno messo la f reccia del definitivo sorpasso con l’incornata vincente di Pasalic a 3’ dal 90’ su cross con il contagiri di Samardzic, leggermente deviato dall’altro neoentrato Musah. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
