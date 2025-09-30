Champions League la rimonta vale tre punti | Atalanta-Brugge finisce 2-1

Una partita incredibile, quella di cui si è resa protagonista l’ Atalanta di Ivan Juric contro il Club Brugge. La Dea, dopo un avvio di Champions League decisamente negativo (con il poker incassato con il PSG), ha trovato l’orgoglio di ricominciare da capo e di mettere in cassaforte tre punti. Una prova di carattere, se si guarda al tabellone. Perché i padroni di casa sono riusciti a reagire ad un primo tempo terminato a favore della squadra ospite. E che in soli 13 minuti nella seconda metà di gara ha visto ribaltare completamente il risultato. Così l’Atalanta è riuscita anche a vendicare l’eliminazione dalla competizione di un anno fa, avvenuta proprio per mano dei belgi. 🔗 Leggi su Sportface.it