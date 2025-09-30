Champions League Inter-Slavia Praga finisce 3-0 | i nerazzurri dominano Dumfries in gol doppietta di Lautaro Cronaca
La squadra di Chivu sblocca la gara grazie ad un errore del portiere avversario sfruttato dal bomber argentino e poi dilaga. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: champions - league
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici
Dinamo Kiev-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici
Live Reaction della Champions League di Inter-Slavia Praga & Diretta Champions - X Vai su X
Champions League. Tutto facile per l'Inter: 3-0 sullo Slavia Praga. Doppietta di Lautaro. Nerazzurri a punteggio pieno: 2 partite 2 vittorie https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta- - facebook.com Vai su Facebook
L’Inter domina lo Slavia Praga e fa due su due in Champions League: Lautaro e Dumfries fanno gioire Chivu - La squadra di Chivu vola a punteggio pieno in Champions League. Come scrive fanpage.it
Inter, Lautaro trascinatore: tris allo Slavia, Chivu a punteggio pieno in Champions - 0 lo Slavia Praga a San Siro e ottengono il secondo successo stagionale di fila (senza p ... Riporta tuttosport.com