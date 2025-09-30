Champions League Inter-Slavia Praga finisce 3-0 | i nerazzurri dominano Dumfries in gol doppietta di Lautaro Cronaca

Xml2.corriere.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Chivu sblocca la gara grazie ad un errore del portiere avversario sfruttato dal bomber argentino e poi dilaga. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

champions league inter slavia praga finisce 3 0 i nerazzurri dominano dumfries in gol doppietta di lautaro160cronaca

© Xml2.corriere.it - Champions League, Inter-Slavia Praga finisce 3-0: i nerazzurri dominano, Dumfries in gol, doppietta di Lautaro Cronaca

In questa notizia si parla di: champions - league

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Dinamo Kiev-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

champions league inter slaviaL’Inter domina lo Slavia Praga e fa due su due in Champions League: Lautaro e Dumfries fanno gioire Chivu - La squadra di Chivu vola a punteggio pieno in Champions League. Come scrive fanpage.it

champions league inter slaviaInter, Lautaro trascinatore: tris allo Slavia, Chivu a punteggio pieno in Champions - 0 lo Slavia Praga a San Siro e ottengono il secondo successo stagionale di fila (senza p ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Champions League Inter Slavia